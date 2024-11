La Russie a frappé l'Ukraine avec un nouveau missile balistique de moyenne portée

Paris et Londres ne laisseront pas le président russe Vladimir Poutine "réécrire les principes des relations internationales" et l'empêcheront de "parvenir à ses fins" en Ukraine, promettent les chefs de la diplomatie française et britannique dans une tribune conjointe.

"La France et le Royaume-Uni ne le laisseront pas parvenir à ses fins. Avec nos alliés, nous déploierons tous les efforts nécessaires afin de mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour obtenir une paix juste et durable", réaffirment Jean-Noël Barrot et David Lammy dans ce texte publié ce jeudi soir sur le site internet du quotidien français Le Figaro.