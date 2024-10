Direct démarré le 15 octobre 2024 à 5h15

Direct La tension monte entre Kiev et Varsovie en raison d'un différend historique

Après les tensions sur les céréales et les blocages frontaliers, c'est un différend qui plonge ses racines dans la Seconde Guerre mondiale et qui a ressurgi avec force entre Kiev et Varsovie, alliés face à Moscou, sur fond de candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Les horaires sont affichés en temps universel.