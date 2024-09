L'armée russe a revendiqué dimanche la prise d'une localité dans l'est de l'Ukraine, où elle poursuit son avancée en s'approchant de plus en plus de la ville stratégique de Pokrovsk.

Les forces russes "ont libéré la localité de Novohrodivka" dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Cette ville, qui comptait plus de 14.000 habitants avant le début de l'offensive russe en février 2022, selon les statistiques officielles, est située à une vingtaine de kilomètres de Pokrovsk, un important noeud logistique pour l'armée ukrainienne.

Pokrovsk est la cible depuis plusieurs semaines des troupes russes qui s'en rapprochent de plus en plus, face à des troupes ukrainiennes en infériorité numérique et manquant de puissance de feu.

Malgré une attaque surprise transfrontalière lancée par Kiev le 6 août dans la région de Koursk, Moscou continue de gagner régulièrement du terrain dans celle ukrainienne de Donetsk, qui demeure l'épicentre des combats.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a affiché sa volonté inébranlable de conquérir tout le Donbass, la grande zone industrielle de l'est l'Ukraine, qui comprend la région de Donetsk.

Il a également dit être disposé à des pourparlers avec Kiev sur la base de ceux du printemps 2022, si l'Ukraine le demande, alors que Moscou disait auparavant exclure toute discussion du fait de l'attaque ukrainienne dans la région de Koursk.