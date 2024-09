L'armée israélienne affirme que plus de 100 roquettes ont été tirées depuis le Liban dimanche

Le Hezbollah a affirmé dimanche avoir ciblé des installations de production militaire israéliennes en réponse aux explosions meurtrières ayant touché cette semaine ses appareils de transmission.

"Dans une première réponse" aux explosions mardi et mercredi au Liban de bipeurs et de taklies-walkies appartenant à des membres du Hezbollah et imputées à Israël, le mouvement islamiste libanais a affirmé dans un communiqué avoir "bombardé les complexes de l'industrie militaire Rafael", dans le nord d'Israël avec des "dizaines" de roquettes.