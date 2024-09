L'armée israélienne annonce avoir "éliminé" Hassan Nasrallah

Six personnes ont été tuées et 91 blessées dans les frappes israéliennes particulièrement violentes vendredi sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, a annoncé le ministère de la Santé libanais. Le ministère avait donné un premier bilan de deux morts et 76 blessés, et précisé que les secouristes étaient à la recherche d'éventuels survivants sous les décombres.

Sept immeubles ont été soufflés par ces frappes, selon la chaîne de télévision Al-Manar, affiliée au Hezbollah, dont l'armée israélienne a dit avoir visé le QG dans une "frappe précise".

Al-Manar a précisé que l'amoncellement de décombres entravaient les efforts des équipes de secours pour retrouver de potentiels survivants. "Des efforts énormes sont effectués dans des conditions difficiles en raison des décombres sur le lieu des frappes à Haret Hreik", a rapporté la chaîne, citant son correspondant sur place.

Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, était visé par cette frappe selon plusieurs télévisions israéliennes, mais selon une source proche du mouvement, il est indemne. Le Hezbollah a mis en place un cordon de sécurité autour du site, demandant aux journalistes de s'éloigner.