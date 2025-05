La reprise de l'aide humanitaire à Gaza doit se faire de manière "immédiate, massive et sans entrave", a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, après l'annonce par Israël qu'elle allait autoriser l'entrée d'une "quantité de base de nourriture" dans l'enclave.

"Après 3 mois d'efforts diplomatiques, le gouvernement israélien annonce enfin la réouverture de l'aide humanitaire à Gaza. Elle doit être immédiate, massive et sans entrave. Elle doit mettre fin à la situation humanitaire catastrophique et enrayer définitivement la famine", a écrit Jean-Noël Barrot dans un message sur X.

Alors que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont lieu à Doha, "la France appelle au cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages du Hamas" et "agit pour faire advenir une solution politique reposant sur deux États", a ajouté le chef de la diplomatie française.