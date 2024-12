L'armée israélienne dit avoir frappé des dizaines de cibles du Hezbollah "à travers le Liban"

Une délégation du Hamas a discuté avec des responsables égyptiens au Caire d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont indiqué lundi à l'AFP deux responsables du mouvement islamiste palestinien.

Une réunion s'est également tenue dimanche sous l'égide de l'Egypte entre des représentants du mouvement islamiste palestinien et de la formation rivale du Fatah pour aborder la question de la gouvernance de Gaza une fois la guerre avec Israël terminée, ont indiqué un de ces deux responsables et Jamal Obeid, membre de la direction du Fatah à Gaza.

La délégation du Hamas a rencontré le chef des renseignements égyptiens, le général Hassan Rashad, et des responsables égyptiens du renseignement, et "discuté des moyens d'arrêter la guerre et l'agression (israélienne ndlr), d'acheminer de l'aide et d'ouvrir le point de passage de Rafah" fermé depuis mai à la frontière entre Gaza et l'Égypte, a déclaré à l'AFP un membre de la délégation, sous le couvert de l'anonymat.