Le ministère de la Santé palestinien a indiqué que l'Autorité palestinienne avait été informée par Israël de la mort d'un adolescent tué "par des tirs israéliens" jeudi à Houssane, en Cisjordanie occupée. Il l'a identifié comme Youssef Zaoul, âgé de 17 ans.

Il lançait des pierres sur des soldats à Houssane, selon l'armée israélienne. "Hier soir (jeudi), plusieurs terroristes ont lancé des pierres en direction de la route 375 bordant Houssane", à l'ouest de Bethléem, écrit l'armée dans un communiqué. "Des soldats en opération dans la zone ont répondu en ouvrant le feu sur les terroristes, en éliminant un et en touchant un autre", ajoute le texte.

Le maire de Houssane, Jamal Sabatine, a confirmé que les soldats avaient tiré sur des lanceurs de pierres et emporté le corps d'un adolescent de 17 ans et arrêté un autre Palestinien blessé. "L'armée israélienne a ouvert le feu sur eux, en a tué un et blessé un autre. Les soldats les ont pris et ne les ont toujours pas rendus", ajoute M. Sabatine Jamal l'AFP.