Plus de 22 000 personnes fuyant les bombardements israéliens au Liban sont entrées en Syrie depuis lundi, ont indiqué jeudi des sources de sécurité syriennes. "Le nombre total de personnes entrées via le point de passage de Jdeidet Yabbous au cours des trois derniers jours et jusqu'à jeudi matin est de plus de 6.000 Libanais et environ 15 000 Syriens", précise une source sous couvert de l'anonymat. Une deuxième a indiqué que 1 000 Libanais et 500 Syriens étaient passés par un autre point de passage, Jusiyah.