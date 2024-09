L'armée russe revendique la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine

Plus de 1.000 personnes ont été victimes des armes à sous-munitions en Ukraine depuis l'invasion par la Russie en 2022, selon un observatoire spécialisé.

Depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022, l'Ukraine a enregistré le plus grand nombre annuel de victimes d'armes à sous-munitions au monde, souligne la Coalition contre les armes à sous-munitions dans son rapport annuel.

Elle a déterminé que les armes à sous-munitions ont été utilisées par les forces des deux camps et que ces armes avaient tué et blessé plus de 1.000 personnes dans le pays depuis le début de la guerre, pour l'essentiel en 2022.

Les armes à sous-munitions peuvent être larguées depuis des avions ou tirées par l'artillerie avant de disperser divers types de petites bombes sur une vaste zone. Le rapport souligne que les chiffres de l'année dernière -une centaine de victimes- sont probablement très largement sous-estimés.

Loren Persi, un des chercheurs en charge du rapport, a souligné lors d'un point de presse que si l'impact de toutes les attaques aux armes à sous-munitions revendiquées par les médias ou les ministères russes était vérifié, "cela représenterait près de 900 victimes".

La guerre en Ukraine a incité la Lituanie voisine à entamer cette année le processus de sortie de la Convention d'Oslo, dont les signataires s'engagent à éliminer ce type d'armes de leur arsenal, à ne plus les produire et les vendre.

Ce conflit proche "montre qu'il est extrêmement difficile de remplacer efficacement les armes à sous-munitions et leurs capacités défensives pour arrêter une attaque à grande échelle", a expliqué en juillet le vice-ministre lituanien de la Défense, Renius Pleskys. Cette décision, qui doit rendre effet d'ici six mois si Vilnius ne fait pas marche arrière, est "inconsidérée" et "ignore les risques de dommages aux civils", a averti Mary Wareham, directrice adjointe de la division Crises, conflits et armes à Human Rights Watch, qui a participé à l'élaboration du rapport. "On s'inquiète maintenant de la façon de contenir ce qui s'est passé et d'essayer de garantir que le virus ne se propage pas davantage", a-t-elle souligné.

Ni l'Ukraine ni la Russie ne sont partie à la Convention.

L'observateur a averti que l'utilisation de ces armes par des pays non signataires de la Convention risque pourtant de la fragiliser. "Les actions des pays qui n'ont pas interdit les armes à sous-munitions mettent en danger les civils et menacent l'intégrité et l'universalité du traité international interdisant ces armes odieuses", estime la responsable de la coalition, Tamar Gabelnick, dans un communiqué.

Les deux seuls autres pays où de nouvelles attaques aux armes à sous-munitions ont été enregistrées l'année dernière - la Birmanie et la Syrie - ne sont pas non plus parmi les 112 États parties à la Convention de 2008.

C'est aussi le cas des États-Unis, qui ont provoqué un tollé en décidant l'année dernière de fournir des armes à sous-munitions à Kiev.