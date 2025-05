Les responsables des cultes chrétiens en France ont appelé à la paix "en Israël, à Gaza et en Cisjordanie" et plaidé pour "le respect du droit international, notamment humanitaire", dans un communiqué commun.

Le président de la Conférence des évêques de France (CEF) Éric de Moulins-Beaufort, celui de la Fédération protestante de France (FPF) Christian Krieger et le métropolite Dimitrios, chef de file des orthodoxes, soulignent dans ce texte que "les otages doivent être libérés sans condition" et les corps des défunts "remis à leurs familles afin que celles-ci puissent les inhumer dignement".

Ils font leur le cri de ceux et celles, enfants ou adultes qui souffrent de la faim, qui manquent de toit et de sûreté, qui réclament que les enfants et les jeunes puissent étudier en toute sérénité.

Le texte, écrit dans le cadre du Conseil d'Églises chrétiennes en France (CÉCEF).