L'Arabie saoudite et plusieurs pays du Golfe ont condamné les frappes israéliennes sur des cibles militaires en Iran, mettant en garde contre toute extension du conflit dans la région, où Israël est en guerre contre le Hamas palestinien à Gaza et le Hezbollah au Liban.

"Le Royaume d'Arabie saoudite condamne" les frappes israéliennes en Iran et réitère sa "position ferme de rejet de l'escalade du conflit dans la région", qui "menace la sécurité et la stabilité des pays et des peuples" au Moyen-Orient, a indiqué le ministère des Affaires étrangères sur le réseau social X.

Les Émirats arabes unis ont eux aussi condamné les frappes israéliennes en Iran, se disant "profondément préoccupés par la poursuite de l'escalade et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales".

Le sultanat d'Oman, qui entretient des relations étroites avec l'Iran, a lui aussi condamné l'attaque israélienne contre la République islamique, y voyant "une escalade qui alimente le cycle de violence et sape les efforts de désescalade". Oman a appelé la communauté internationale à "mettre un terme à ces violations flagrantes sur le territoire de pays voisins". Le sultanat joue depuis longtemps un rôle de médiateur entre l'Iran et les pays occidentaux.

Le Qatar a lui aussi dénoncé une "violation flagrante de la souveraineté de l'Iran", , appelant "toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à résoudre leurs différends par le dialogue et des moyens pacifiques".

Condamnant également les frappes israéliennes, le Koweït a quant à lui estimé qu'elles reflétaient "la politique de chaos" menée par Israël qui "met en péril la sécurité de la région".