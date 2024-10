Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont affirmé jeudi que les frappes américaines menées dans la nuit contre leurs positions ne resteraient pas sans réponse.

(Re)lire Yémen : retour sur 10 ans de guerre

"L'agression américaine (...) s'inscrit dans le contexte de l'escalade israélienne et américaine contre la Palestine, le Liban et le Yémen", et elle ne "restera pas sans réponse", a indiqué le bureau politique du mouvement dans un communiqué, en affirmant qu'il continuerait de soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza et le Liban.