Ismaïl Haniyeh, l'un des visages publics du Hamas, qui effectuait des voyages à l'étranger, comme en avril en Turquie où il s'était entretenu avec le président Recep Tayyip Erdogan, était en Iran pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président Massoud Pezeshkian.

Ismaïl Haniyeh le 30 juillet, lors de la prestation de serment du président iranien à Teheran. © AP Photo/Vahid Salemi

Il a été tué selon des médias iraniens en pleine nuit par une frappe ciblée aérienne contre la résidence pour anciens combattants iraniens où il était logé dans le nord de Téhéran. Un quartier chic et tranquille de la capitale où vivent des gens fortunés.

Même si les Israéliens n'ont pas confirmé être derrière cette opération, "il paraît évident que ça ne peut venir que d'Israël dans le contexte actuel" de la guerre à Gaza, estime Agnès Levallois, de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.

Un tel assassinat "montre que la sécurité de l'Iran ressemble à du fromage suisse, où les failles sont alignées de manière à ce qu'une menace puisse traverser toutes les défenses", ironise Ali Vaez, analyste du Crisis group.

Car le responsable du mouvement islamiste palestinien a été assassiné "dans un lieu considéré comme sûr", ce qui souligne que l'Iran et ses services sont "incapables de sécuriser les invités du Guide suprême et du président", observe Hasni Abidi du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, basé à Genève.

Pour autant, souligne Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), ce genre de faille n'est ni nouvelle, ni surprenante. Il cite en particulier les assassinats des scientifiques iraniens liés au programme nucléaire, dont le professeur de physique des particules Massoud Ali Mohammadi, le 12 janvier 2010 et Majid Shahriari, fondateur de la Société nucléaire d'Iran le 29 novembre de la même année.

D'autres assassinats auront lieu en 2011 et 2012 puis le 27 novembre 2020, lorsque le physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh est tué près de Téhéran dans une attaque contre son convoi, également imputée aux Israéliens qui disposent de complicité. "Cela fait des années qu'on entend parler de vulnérabilité de l'Iran, notamment du côté des Pasdaran", les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, reprend Thierry Coville.

À l'extérieur, "l'Iran a une capacité de nuisance évidente par ses missiles, par ses drones, mais il n'a pas des moyens de défense" pour sa propre sécurité intérieure, ajoute Agnès Levallois.

Téhéran a en effet établi un "axe de la résistance" hostile à Israël, son ennemi juré, en s'appuyant sur des forces alliées dans la région, notamment le Hezbollah au Liban, des groupes armés en Irak et en Syrie et les rebelles Houthis au Yémen. Mais sur le plan intérieur, l'Iran semble plus faillible. En avril dernier, des explosions avaient ainsi retenti dans le centre du pays, là encore attribuées à Israël, en représailles aux frappes iraniennes contre son territoire.

La République islamique a aussi subi ces dernières années plusieurs attentats sanglants revendiqués par le groupe État islamique, dont le dernier en janvier a fait au moins 91 morts.

Téhéran rend publiques des arrestations d'agents travaillant pour des services de renseignement étrangers, notamment le Mossad israélien. Quatre d'entre eux, jugés coupables de "guerre contre Dieu", "corruption sur terre" et "collaboration avec le régime sioniste", ont été exécutés fin décembre.

"Que les Iraniens n'aient pas été capables d'arrêter cet assassinat est très embarrassant pour l'Iran", poursuit Agnès Levallois.

Car cela montre qu'Israël a pu de nouveau obtenir d'informations "extrêmement précises" via "des relais de premier niveau", qui disposent de détails qui ne sont normalement partagées que par quelques uns", abonde Hasni Abidi.

Pour Arash Azizi, maître de conférences à l'Université de Clemson aux Etats-Unis, "c'est une confirmation de ce que nous savons tous depuis longtemps: l'ampleur de la pénétration des services de sécurité iraniens par Israël".