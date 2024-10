Le déploiement de soldats nord-coréens pourrait prolonger et élargir la guerre en Ukraine, préviennent les États-Unis

"S'appuyant sur les mesures sans précédent que nous avons déjà imposées en coordination avec nos alliés et partenaires, les États-Unis imposent aujourd'hui des sanctions à près de 400 entités et individus qui ont permis à la Russie de mener une guerre illégale contre l'Ukraine", a déclaré le secrétaire d'État, Antony Blinken, dans un communiqué.

Séparément, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre 275 personnes et entités dans des pays tels que l'Inde, la Chine, la Suisse et la Turquie, dans le but de "perturber les réseaux mondiaux de contournement" des sanctions déjà imposées contre la Russie. "Nous sommes déterminés à réduire et à dégrader la capacité de la Russie à équiper sa machine de guerre, et à stopper ceux qui cherchent à soutenir ces efforts en contournant ou en évitant nos sanctions et nos contrôles à l'exportation", a affirmé le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, cité dans un communiqué.

Parallèlement, le département du Commerce a annoncé des restrictions commerciales à l'encontre de 40 entités étrangères en raison de "leur soutien à la guerre illégale du Kremlin en Ukraine", et renforcé les restrictions existantes à l'encontre de 49 autres entités étrangères issues de pays tels que la Chine, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis "afin de s'attaquer à leurs achats de produits microélectroniques de marque américaine et d'autres articles pour le compte de la Russie".