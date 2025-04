Une frappe israélienne a touché l'hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza, la nuit de samedi 12 à dimanche 13 avril 2025, selon la Défense civile palestinienne. Il s'agissait du dernier hôpital en service dans le nord de Gaza. Pour l'heure, le nombre de victime n'est pas connu.

L'armée israélienne a simplement répondu à l'AFP qu'elle examinait ces informations.

D'après un communiqué du service de presse du gouvernement du groupe islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, "le bombardement" contre l'hôpital al-Ahli, également appelé hôpital Baptiste, a provoqué la "destruction d'un bâtiment (abritant) la réception et un service d'urgence" et le "déplacement de patients et de blessés".

L'hôpital al-Ahli est désormais un tas de ruines. AP Photo / Jehad Alshrafi

La Hamas a dénoncé un "nouveau crime de guerre" perpétré par "une entité criminelle qui a violé toutes les lois, règles et normes humanitaires, sous couverture et avec la complicité américaine".

Cet hôpital al-Ahli a été la cible au tout début de la guerre mi-octobre 2023 d'une frappe qui avait fait des centaines de morts. Le Hamas avait accusé Israël d'en être l'auteur, tout comme l'Iran et de nombreux pays arabes.

De son côté, Israël dit avoir "attaqué un complexe de commandement et de contrôle dans le nord de la bande de Gaza situé dans l'hôpital baptiste Al-Ahli, qui était utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et superviser la mise en œuvre de complots terroristes contre les forces de l'armée israélienne et les citoyens de l'État d'Israël."