Le mouvement islamiste palestinien Hamas est "vivant et le restera" en dépit de la mort de son chef Yahya Sinouar, tué lors d'une opération militaire israélienne, a affirmé samedi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.

"Sa perte est certes douloureuse pour le front de la résistance" face à Israël "mais il ne s'arrêtera pas du tout avec le martyre de Sinouar", a assuré dans un communiqué l'ayatollah Khamenei.

Yahya Sinouar, chef du Hamas à Gaza, prononce un discours dans une salle sur le bord de mer de la ville de Gaza, le 30 avril 2022. AP Photo/Adel Hana

L'Iran ne reconnaît pas l'État d'Israël, son ennemi juré, et fait du soutien à la cause palestinienne un des piliers de sa politique étrangère depuis la Révolution islamique de 1979.

Yahya Sinouar "était une brillante figure de la résistance et de la lutte" contre Israël, a estimé l'ayatollah Khamenei.

"Il s'est tenu avec une détermination inébranlable contre l'ennemi cruel et agresseur et l'a giflé avec tact et courage", a-t-il ajouté.