Le gala "Israel is Forever", événement de soutien à ce pays organisé par des personnalités franco-israéliennes d'extrême droite, doit se tenir mercredi soir à Paris à la veille du match de football France-Israël et une semaine après les violences d'Amsterdam. Cet événement, dont les places coûtent 260 euros, est présenté par ses organisateurs comme "la mobilisation des forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël". Le lieu reste encore inconnu.

L'association francophone israélienne Israel is Forever, fondée par Jacques Kupfer, un militant sioniste radical, est présidée aujourd'hui par sa fille, l'avocate Nili Kupfer-Naouri. Des associations propalestiniennes, syndicats et partis de gauche français se sont insurgés contre la tenue de cet événement et la présence annoncée du ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich qui incarne, selon eux, "la figure du sionisme religieux le plus fanatique" mais aussi "racisme et haine".