Le Liban appelle à une enquête internationale

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est rendu dimanche sur le terrain de football à Majdal Shams. Lors d'une discussion avec le chef de la communauté druze en Israël, il a "insisté" sur le fait qu'Israël allait "frapper l'ennemi avec force", d'après son ministère.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville dimanche pour les funérailles des victimes, durant lesquelles des femmes vêtues d'abayas noires et de voiles blancs se sont massées autour des cercueils.

Il s'agit de "l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis le 7 octobre", date de l'attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, selon le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. L'ONU a mis en garde contre une "conflagration plus large" dans la région, l'Union européenne a réclamé une "enquête internationale indépendante" et Berlin a appelé à "agir avec sang-froid". Paris a condamné l'attaque, de même que le Royaume-Uni qui a dit craindre une "escalade".

Le Liban a appelé à une "enquête internationale" et prévenu qu'une attaque israélienne contre son territoire pourrait provoquer un embrasement régional. L'Égypte a averti "des dangers de l'ouverture d'un nouveau front au Liban". Washington a assuré "soutenir les efforts" d'Israël visant à "mettre fin à ces terribles attaques". Pour le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, "toutes les indications" montrent que la roquette a été tirée par le Hezbollah.

La Syrie a dénoncé de son côté les "fausses accusations" d'Israël à l'encontre du mouvement libanais.

"Il peut s'agir d'un tir manqué ou d'un missile de défense israélien censé intercepter une cible aérienne", a estimé Riad Kahwaji, directeur de l'Institut du Proche-Orient et du Golfe pour les analyses militaires (Inegma).