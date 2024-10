Les hostilités au Liban menacent de "déstabiliser encore plus" l'économie du pays fragilisée par des années de crises, s'alarme mercredi l'ONU, prévoyant une baisse de 9,2% du PIB en 2024 si le conflit se poursuit jusqu'à la fin de l'année.

Après un an d'échanges de tirs frontaliers, Israël et le Hezbollah libanais pro-iranien sont désormais en guerre ouverte au Liban, où l'armée israélienne a lancé fin septembre une offensive au sol dans le sud.

"L'ampleur de l'engagement militaire, le contexte géopolitique, l'impact humanitaire et les retombées économiques en 2024 devraient être bien plus grands qu'en 2006", lors de la guerre de juillet-août entre Israël et le Hezbollah, note le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans sa première évaluation rapide de l'impact économique sur le Liban. Notamment parce que l'escalade actuelle "frappe alors que le Liban est déjà affaibli par des années de crises politique, économique et sociale".

Revoir Grand Angle : Israël-Liban, la dangereuse escalade

Ainsi, le PIB s'est contracté de 28% entre 2018 et 2021, et la livre libanaise a perdu 98% de sa valeur, entrainant une inflation galopante et une perte de pouvoir d'achat pour la population, indique le rapport.

Malgré tout, la situation économique semblait s'être stabilisée en 2022 et 2023, et avant la guerre, l'agence onusienne espérait une croissance de 3,6% de l'économie libanaise en 2024, explique à l'AFP Kawthar Dara, économiste au bureau du PNUD au Liban.

Mais si le conflit se poursuit jusqu'à la fin de l'année, "l'économie va se contracter de 9,2%" en 2024, ajoute-t-elle. L'impact économique "ne sera pas loin" de celui de la guerre de 2006 estimé entre 2,5 et 3,6 milliards de dollars (8 à 10% du PIB de l'époque), précise le rapport. Avec deux raisons principales, indique Kawthar Dara. La première, des activités économiques à l'arrêt, et la deuxième, qui aura un impact à plus long terme, la destruction d'usines, de routes, de réseaux d'irrigation pour l'agriculture, ou encore de réseaux électriques.

Le conflit, qui s'est intensifié depuis le 23 septembre, "menace de déstabiliser encore plus l'économie du Liban déjà fragile", avec un impact "profond et considérable" sur le PIB et le chômage, insiste le PNUD. Et pas seulement en 2024.

Même si le conflit prenait fin d'ici la fin de l'année, "les conséquences de l'escalade des hostilités au Liban devraient se poursuivre pendant des années. Sans soutien international important, les perspectives économiques restent sombres", avec une baisse du PIB attendue de 2,28% en 2025 et de 2,43% en 2026, selon le rapport.