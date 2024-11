Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell a averti aujourd'hui à Beyrouth que le Liban était "au bord de l'effondrement" après des semaines de bombardements intenses israéliens.

En septembre, je suis venu et j'espérais encore que nous pourrions empêcher une guerre ouverte d'Israël contre le Liban. Deux mois plus tard, le Liban est au bord de l'effondrement. Josep Borrell aux journalistes.

"Nous ne voyons qu'une seule voie possible : un cessez-le-feu immédiat et l'application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies", ayant mis fin, en 2006, à la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah, a ajouté Josep Borrell à l'issue d'une rencontre avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri.

Cette résolution stipule que seuls l'armée libanaise et les Casques bleus doivent être déployés à la frontière sud du Liban avec Israël.