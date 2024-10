Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a dénoncé des propos "outranciers" et "inacceptables" tenus par le président Emmanuel Macron au sujet de la politique militaire d'Israël, qui mène actuellement des frappes au Liban.

"Outrance et gâchis", s'est ému le Crif dans un communiqué publié jeudi soir sur le réseau social X. "Jamais en France un Président de la République n'a eu de tels mots".

Jeudi, lors de la conférence pour le Liban, initiée par Emmanuel Macron afin de récolter des fonds pour le pays, le président français a critiqué la politique militaire d'Israël en employant le mot "barbarie". "On parle beaucoup de guerre de civilisation (...). Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie", a-t-il lâché en référence au premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui affirme défendre la civilisation judéo-chrétienne dans le combat israélien à Gaza ou au Liban.

Pour le Crif, ces propos d'Emmanuel Macron sont "inacceptables": "les mots outranciers employés par le président de la République renvoient symboliquement dos-à-dos les vrais barbares du Hamas et du Hezbollah, qui ont massacré, mutilé et violé des populations civiles, et la riposte d'une démocratie attaquée", a-t-il estimé.

Le Crif demande au président Français "des mots pour apaiser et panser les plaies".

Après un an de guerre dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a déplacé le coeur de ses opérations vers le Liban où elle mène depuis le 23 septembre des frappes aériennes visant principalement les bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du pays, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.

Jeudi, douze personnes dont trois enfants ont été tuées dans des frappes israéliennes.

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque d'une ampleur et d'une violence sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.