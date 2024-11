La Défense civile dans la bande de Gaza a annoncé samedi matin la mort de 14 personnes, tuées dans deux frappes israéliennes, l'une "sur une école", l'autre sur un camp de "tentes pour personnes déplacées".

Engagée contre le mouvement islamiste sunnite palestinien Hamas et d'autres groupes armés dans la bande de Gaza, ainsi que contre le mouvement islamiste chiite libanais Hezbollah au Liban, l'armée israélienne a annoncé sans plus de détails avoir frappé au cours des 24 dernières heures "plus de 50 cibles terroristes au Liban et dans la bande de Gaza, (parmi lesquelles) des structures militaires, des dépôts d'armes et des lanceurs" de projectiles.

Les Palestiniens inspectent les dégâts sur un site touché par un bombardement israélien sur Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le samedi 13 juillet 2024. (Photo AP/Jehad Alshrafi)