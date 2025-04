Le Liban a perdu "un ami cher" et un "fervent soutien", a déclaré le président Joseph Aoun. Il évoque une "perte pour toute l'humanité".

"Nous ressentons la perte d'un ami cher et d'un fervent soutien (...). Nous n'oublierons jamais ses appels répétés à protéger le Liban et à préserver son identité et sa diversité", a déclaré dans un communiqué Joseph Aoun, le seul président chrétien dans le monde arabe. Le pape François était "une voix puissante en faveur de la justice et la paix (...) et un défenseur du dialogue entre les religions et les cultures", a-t-il ajouté.