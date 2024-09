Les États-Unis ont estimé mardi qu'il était "temps de finaliser" un accord de trêve à Gaza.

Cette déclaration américaine survient deux jours après l'annonce par l'armée israélienne de la découverte dans un tunnel de Gaza de six otages tués selon elle à "bout portant" par le mouvement islamiste.

Les otages ont été enlevés et emmenés dans la bande de Gaza lors d'une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre contre Israël.

L'annonce de la découverte des six corps a accentué la pression sur Benjamin Netanyahu, entraînant des manifestations de milliers de personnes à Tel-Aviv et Jérusalem, accompagnées d'une grève dans plusieurs villes pour réclamer un accord permettant la libération des otages encore retenus à Gaza.





Des manifestants réclament un cessez-le-feu et la libération immédiate des otages détenus par le Hamas. Manifestation à Tel-Aviv, en Israël, le mardi 3 septembre 2024. @AP Photo/Ariel Schalit