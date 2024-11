Le Premier ministre néerlandais a "honte" de l'"attaque antisémite" d'Amsterdam

Les femmes et les enfants représentaient "près de 70%" des morts dans la bande de Gaza sur la période novembre 2023 à avril 2024, affirme l'ONU vendredi après une minutieuse vérification d'un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a vérifié 8.119 des plus de 34.500 personnes qui auraient été tuées au cours des six premiers mois de la guerre, constatant que "près de 70% étaient des enfants et des femmes".