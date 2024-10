Les avions de combat Mirage 2000-5 que Paris compte fournir à l'Ukraine seront livrés "au premier trimestre 2025", le temps de modifier les appareils et de former pilotes et mécaniciens, a annoncé mardi le ministre français des Armées Sébastien Lecornu.

Le nombre d'avions, actuellement en service dans l'armée de l'Air française, n'a pas été précisé.

Equipés pour le combat aérien, les Mirage 2000-5 qui voleront aux couleurs ukrainiennes doivent auparavant être dotés de "nouveaux équipements", affirme le ministre sur X.

Il s'agit notamment d'équipements de "combat air-sol" pour mener des opérations de frappes aériennes et de "défense anti-guerre électronique" pour résister au puissant brouillage russe, précise-t-il.

Ces équipements seront ajoutés sur la base aérienne de Cazaux (sud-ouest), tandis que les pilotes et mécaniciens amenés à opérer sur ces avions sont formés sur la base de Nancy, dans l'est de la France.

"La formation des pilotes et mécaniciens ukrainiens se poursuit", selon le ministre.

L'Ukraine, qui fait l'objet d'incessants bombardements visant notamment ses infrastructures énergétiques, réclame à cor et à cri davantage de moyens de défense aérienne et d'avions de combat.

Plusieurs pays dotés d'avions de combat américains F-16 en ont déjà fourni à Kiev, tandis que le président français Emmanuel Macron avait annoncé en juin son intention de faire de même avec des Mirage 2000.