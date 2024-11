Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a juge ce ludni le nombre d'arrestations à Amsterdam "très bas" après les violences qui y ont éclaté en marge d'un match de football jeudi soir. "J'ai été informé par la maire d'Amsterdam de la formation d'une équipe d'enquête spéciale, mais je peux dire que jusqu'à présent, le nombre d'arrestations est très bas", a déclaré Saar lors d'une conférence de presse. Israël a offert son aide dans l'enquête sur ces violences, a-t-il précisé.

Capture d'écran vidéo montrant la police escortant les supporters du Maccabi de Tel Aviv au métro les amenant au stade Ajax après que des supporters pro-Palestinien aient défilé près du stade. Amsterdam, le 7 novembre 2024. © AP Photo InterVision

La police néerlandaise a fait état d'une soixantaine d'arrestations après les violences qui sont survenues en marge du match entre l'Ajax d'Amsterdam et le club israélien du Maccabi Tel-Aviv.

De 20 à 30 supporters du Maccabi ont été blessés après avoir été pris à partie par des groupes d'individus qui, selon la police néerlandaise, ont répondu à un appel à cibler les Juifs lancé sur les réseaux sociaux.

Ces heurts se sont produits dans un contexte de montée des actes antisémites et anti-israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas il y a un peu plus d'un an dans la bande de Gaza. "C'est une explosion d'antisémitisme que j'espère ne plus jamais revoir", a déclaré la maire d'Amsterdam, Femke Halsema, qui a dit avoir "honte" de cette violence.

Samedi, la ministre néerlandaises des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, a assuré qu'une "enquête approfondie sera(it) menée aux Pays-Bas".

Des supporters du Maccabi Tel Aviv accueillis à l'aéroport Ben-Gurion depuis Amsterdam, le 8 novembre 2024. © AP Photo/Tsafrir Abayov

Le match s'est déroulé jeudi dans une ambiance globalement calme, même si certains supporters israéliens n'ont pas respecté la minute de silence en mémoire des victimes des inondations en Espagne, pays qui a récemment reconnu l'Etat de Palestine. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dont l'origine n'a pas pu être vérifiée, ce qui semble être des fans du club du Maccabi avaient entonné en hébreu des chants hostiles aux Palestiniens.