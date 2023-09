Le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord inquiète

Pour quitter l'Ukraine en guerre et se rendre en Russie, Tatiana, une habitante du Donbass, n'a plus qu'à montrer son passeport russe, dire merci et passer tranquillement la frontière. "C'est devenu plus confortable parce qu'on est devenus Russes", résume cette femme souriante de 37 ans vivant à Gorlivka, une cité ukrainienne contrôlée par Moscou, près du front, et soumise à des bombardements sanglants depuis 2014.

Auparavant, Tatiana devait d'abord franchir les douanes de la république séparatiste autoproclamée de Donetsk, puis les douanes russes avant de pouvoir entrer en Russie. "On avait deux frontières à passer, cela donnait lieu à de grands et longs embouteillages", se souvient-elle, interviewée près d'un motel russe à la frontière.