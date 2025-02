Direct démarré le 16 février 2025 à 10h (TU)

Direct Guerre en Ukraine : selon Zelensky, l'Otan serait dans la ligne de mire de Poutine

Après l'échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine plus tôt cette semaine, le président ukrainien a appelé les Européens à se renforcer pour éviter un accord forgé par les Américains "dans le dos" de l'Ukraine et de l'Europe. Dans une interview à la chaîne américaine NBC, le Volodymyr Zelensky s'est dit certain que la Russie va s'attaquer à l'Otan, dans le cas où elle serait affaiblie par les États-Unis.