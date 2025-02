Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi à une paix "réelle et garantie" pour son pays, après une rencontre avec le vice-président américain JD Vance en marge de la conférence de sécurité de Munich.

"Nous sommes prêts à avancer le plus rapidement possible vers une paix réelle et garantie", a indiqué M. Zelensky sur X, saluant la "détermination" du président américain Donald Trump, qui, a-t-il ajouté, "peut contribuer à mettre fin à la guerre".