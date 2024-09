Le gouvernement ukrainien et le Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus mardi à un accord concernant la cinquième revue du programme d'aide en place dans le pays en guerre, ouvrant la porte au versement d'une nouvelle tranche de 1,1 milliard de dollars.

Cette nouvelle tranche, qui doit encore être validée par le conseil d'administration du FMI, portera à 8,7 milliards de dollars les fonds d'ores et déjà versés à l'Ukraine sur un total de 15,6 milliards de dollars dans le cadre du programme.

Ce dernier s'inscrit dans un grand plan international d'aide d'un montant total de 122 milliards de dollars, approuvé en mars 2023 par l'ensemble des pays soutenant l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.

Le Fonds estime par ailleurs que, malgré les conditions difficiles provoquées par le conflit en cours, le gouvernement ukrainien, grâce à l'appui extérieur, a pu "soutenir la stabilité financière et macroéconomique".

Le pays a connu une croissance de 6,5% sur un an au premier trimestre de cette année, avec une inflation limitée à 5,4% sur un an.

Néanmoins, le FMI s'attend à un "ralentissement économique au second semestre du fait des attaques répétées sur les infrastructures énergétiques et des conséquences de la guerre sur la main d'oeuvre et la confiance", a souligné le chef de mission, Gavin Gray.