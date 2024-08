Comment mener une campagne de vaccination sous les bombardements israéliens incessants, dans un territoire assiégé et privé d'électricité où l'aide entre au compte-gouttes ? Un casse-tête pour les humanitaires dans la bande Gaza en guerre depuis plus de dix mois. "C'est extrêmement difficile de mener une campagne de vaccination de cette ampleur alors que les bombes pleuvent", affirme Juliette Touma, porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

À Gaza, 2,4 millions de Palestiniens, quasiment tous déplacés et pour moitié des enfants selon l'ONU, s'entassent dans des zones de plus en plus réduites. Depuis des mois, l'ONU et des ONG s'alarment de la situation sanitaire dans le territoire, où les eaux stagnantes, les montagnes de décombres et ordures, la chaleur harassante de l'été et la promiscuité forment un bouillon de culture propice aux épidémies.