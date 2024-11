Lors d'un discours au Parlement, Bezalel Smotrich, ministre des Finances d'extrême droite, également chargé de la gestion civile en Cisjordanie, et donc des colonies, a affirmé que la "création d'un État palestinien (...) mettrait en danger l'existence de l'État d'Israël".

"La seule façon d'éliminer cette menace (...) est d'appliquer la souveraineté israélienne sur les colonies de Judée et Samarie", a dit Smotrich, employant le nom que les Israéliens donnent à la Cisjordanie, territoire palestinien occupée par Israël depuis 1967.

Hormis Jérusalem-Est annexée, plus de 490.000 Israéliens vivent en Cisjordanie, dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de 3 millions de Palestiniens.

Lui-même colon, Smotrich a précisé que 2025 serait "l'année de la souveraineté en Judée et Samarie" et qu'il avait donné instruction à l'administration de s'organiser "pour préparer l'infrastructure nécessaire à l'application de la souveraineté" israélienne sur les colonies de Cisjordanie. "Je n'ai aucun doute que le président Trump, qui a fait preuve de courage et de détermination dans ses décisions au cours de son premier mandat, soutiendra l'Etat d'Israël dans cette démarche", a-t-il dit.

Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères palestinien a "condamné dans les termes les plus forts" les propos de Smotrich, symptomatiques selon lui d'un "colonialisme raciste par excellence" et d'un "mépris répété du droit international" encouragé par "l'échec international à faire appliquer les résolutions des Nation unies relative à la question palestinienne".

Lors de son premier mandat, Trump a multiplié les gestes en faveur d'Israël, déplaçant l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé annexé et contribuant à la normalisation des liens entre Israël et plusieurs pays arabes avec les accords d'Abraham.

Smotrich doit participer mercredi à Paris au gala "Israël forever", un événement de soutien à Israël organisé par plusieurs personnalités d'extrême droite.