Des navires de guerre russes et chinois ont débuté ce mardi des manoeuvres militaires dans le nord de la mer du Japon afin de mieux protéger l'"activité économique" de la zone, a indiqué le ministère russe de la Défense, qui organise de grands exercices navals dans plusieurs océans et mers.

La Russie n'a pas indiqué combien de ses propres bateaux étaient en mer du Japon, mais a précisé que quatre navires de guerre et un navire de ravitaillement chinois s'y trouvaient.

Les exercices conduits avec Pékin se concentrent sur la "défense des routes maritimes et des zones d'activité économique maritime", a expliqué le ministère russe sur Telegram. Les bateaux se trouvent dans le golfe de Pierre-le-Grand, près de Vladivostok dans l'Extrême-Orient russe, selon Moscou.

La Chine avait annoncé hier des exercices navals et aériens conjoints avec la Russie ce mois-ci autour de la mer du Japon, connue sous le nom de "mer de l'Est" en Corée du Nord et du Sud, et de la mer d'Okhotsk.

Ces manoeuvres ont lieu dans le cadre du grand exercice "Océan-2024" organisé par la Russie jusqu'au 16 septembre dans les océans Pacifique et Atlantique, ainsi que dans les mers Méditerranée, Caspienne et Baltique, a fait savoir le ministère russe de la Défense.

Le président russe Vladimir Poutine suivra ces manoeuvres depuis Moscou et prononcera un "discours d'ouverture", a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Au total, 400 navires russes, 120 avions et hélicoptères et 90.000 personnes sont mobilisés pour "Océan-2024", l'un des "plus importants" exercices de l'année, selon le ministère russe.

"Océan-2024" doit permettre de tester la "préparation" des troupes, "d'utiliser des armes de haute précision" et d'étendre la "coopération avec les marines de pays partenaires", d'après cette même source.