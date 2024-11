Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine

Le Royaume-Uni et la Moldavie ont signé ce mercredi 20 novembre un accord sur la défense et la sécurité qui doit notamment permettre de "renforcer la résilience" de ce petit pays d'Europe de l'Est face aux "menaces" russes, a annoncé le ministère des Affaires étrangères britannique.

"La Moldavie est un partenaire essentiel en matière de sécurité", a déclaré le ministre des Affaires étrangères britannique, David Lammy, qui se trouve en Moldavie.

"Pour renforcer sa résilience contre l'agression russe et pour maintenir la sécurité au Royaume-Uni, j'approfondis la coopération sur l'immigration irrégulière et je lance un nouveau partenariat sur la défense et la sécurité", a-t-il ajouté.

Londres souligne que la Moldavie est confrontée à des "menaces hybrides croissantes de la Russie".

Ce pays de 2,6 millions d'habitants, qui se trouve au sud de l'Ukraine, a réélu début novembre la présidente pro-européenne Maia Sandu, une victoire décriée par les prorusses et par Moscou.