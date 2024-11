La Défense civile palestinienne à Gaza a annoncé ce matin la mort de 30 personnes, dont 13 enfants, tuées dans deux frappes israéliennes sur deux maisons distinctes dans la bande de Gaza.

Une première frappe a fait "au moins 25" morts, "dont 13 enfants", dans une maison à Jabalia, dans le nord de Gaza, et "plus de 30 blessés", selon la Défense civile. Les secours palestiniens ont aussi fait état d'une autre frappe israélienne sur une maison du quartier al-Sabra à Gaza-ville, qui a fait cinq morts et des disparus. "Un certain nombre de civils sont toujours sous les décombres", ont-ils précisé.