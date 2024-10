Air France et sa filiale low-cost Transavia ont annoncé prolonger la suspension de leurs vols vers Tel-Aviv jusqu'au 15 octobre inclus et vers Beyrouth jusqu'au 26 octobre inclus "en raison de la situation sécuritaire". "La reprise des opérations restera soumise à une évaluation de la situation sur place", ont précisé les compagnies aériennes du groupe Air France-KLM, qui avaient auparavant annoncé suspendre la desserte d'Israël et du Liban au moins jusqu'au 8 octobre.

Chez Air France, les liaisons concernées sont celles entre Paris-Charles-de-Gaulle et Beyrouth d'une part, et Tel-Aviv d'autre part. Transavia France, de son côté, dessert habituellement Beyrouth depuis Paris-Orly, Lyon et Marseille, et Tel-Aviv depuis Paris-Orly et Lyon. "Les clients concernés seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées", a souligné Air France.

KLM, la compagnie néerlandaise, est allé plus loin début octobre en suspendant toute desserte vers Israël jusqu'à la fin de l'année, tandis que l'allemande Lufthansa a annoncé prolonger la suspension de ses vols vers Beyrouth jusqu'au 30 novembre, Tel-Aviv jusqu'au 31 octobre et maintenu l'interruption de ses liaisons vers Téhéran jusqu'au 14 octobre inclus.