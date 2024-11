Direct démarré le 8 novembre 2024 à 7H30

Direct Les médiateurs russe et ukrainien aux droits humains se sont rencontrés en Biélorussie

Les médiateurs russe et ukrainien aux droits humains ont annoncé s'être rencontrés en Biélorussie pour évoquer des questions humanitaires, un rare contact entre des représentants de Moscou et Kiev après plus de deux ans et demi de guerre. Les horaires sont affichés en temps universel.