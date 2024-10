Dans trois communiqués distincts ce jeudi, le Hezbollah a dit avoir "repoussé avec des tirs d'artillerie une tentative des forces ennemies israéliennes d'avancer vers la porte de Fatima".

Cet ancien passage, qui fait partie d'un mur de béton et de grillage longeant la frontière sur plusieurs dizaines de kilomètres, est devenu en 2000 le symbole du retrait israélien du sud du Liban après 22 ans d'occupation.

Quelques heures plus tard, le Hezbollah a affirmé avoir déclenché deux engins explosifs alors "qu'une force d'infanterie de l'ennemi israélien essayait de s'infiltrer vers le village de Maroun al-Ras" au Liban, près de la frontière.

Le Hezbollah a enfin affirmé avoir tiré "une salve de roquettes sur la ville de Tibériade", située dans le nord d'Israël, en réponse aux bombardements israéliens sur les "villes, villages et civils" libanais.

Ces affrontements, qui sont montés en intensité ces derniers jours, interviennent sur fond de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, soutenu par le Hezbollah.