Des responsables gazaouis ont indiqué lundi que 75 morts avaient été identifiés sur 93 Palestiniens tués samedi dans une frappe israélienne sur une école où l'armée israélienne assure avoir tué 31 combattants.

"Il y a eu 93 morts à l'école al-Tabiine" dont "onze enfants et six femmes" et parmi eux, "75 ont été identifiés et nous avons leurs noms", affirme le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

"Les autres n'ont pas été identifiés car des corps sont en lambeaux, d'autres ont été calcinés dans la violence du bombardement", ajoute-t-il.

Le docteur Amjad Alioua, urgentiste à l'hôpital Al-Ahly qui a reçu les victimes de ce bombardement mené samedi, confirme ce bilan.

"Il y a encore des corps trop abîmés pour être identifiés. Par ailleurs, des familles ont été déplacées vers le sud et ne peuvent pas identifier leur proches", explique-t-il.

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir "identifié jusqu'ici 31" combattants du Hamas et du Jihad islamique, deux mouvements armés dans la bande de Gaza, "éliminés" dans sa frappe samedi sur l'école qui abritait des déplacés, ayant provoqué un tollé international.

L'armée, qui avait diffusé samedi les noms et les photos de 19 hommes qu'elle présentait comme des combattants de ces deux mouvements palestiniens, a publié un nouveau communiqué avec 12 noms et clichés supplémentaires.

Il est impossible de vérifier ces bilans de source indépendante.