Live démarré le 18 février 2025 à 05h50

Direct Les Russes et les Américains se rencontrent à Ryad pour des pourparlers

De hauts responsables américains et russes, menés par les chefs de la diplomatie, se retrouvent à Ryad, pour tenter de relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.