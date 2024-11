Les États-Unis anticipent que les milliers de soldats nord-coréens stationnés en Russie vont "bientôt" combattre les forces ukrainiennes, a dit le chef du Pentagone Lloyd Austin samedi. Le secrétaire américain à la Défense estime que quelque 10.000 membres de l'armée nord-coréenne se trouvent dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine et en partie occupée par les forces de Kiev. Selon ses déclarations, les soldats y sont "intégrés aux formations russes".

"Sur la base de ce à quoi (les soldats nord-coréens) ont été formés, la manière avec laquelle ils ont été intégrés aux formations russes, je m'attends pleinement à les voir engagés au combat bientôt", Lloyd Austin, secrétaire américain de la Défense.

Toutefois, Lloyd Austin a dit n'avoir "pas vu d'informations significatives" faisant état de soldats nord-coréens "activement engagés au combat" à ce jour.

Des responsables au sein du gouvernement sud-coréen et un organisme de recherche ont affirmé cette semaine que Moscou fournissait du carburant, des missiles antiaériens et une aide économique à Pyongyang en échange de troupes - que Séoul et Washington accusent la Corée du Nord de lui envoyer.

Kiev a averti que la Russie, avait rassemblé quelque 50.000 soldats, dont plusieurs milliers de soldats nord-coréens, pour reprendre le contrôle des zones de la région de Koursk occupées par l'armée ukrainienne qui y a lancé une offensive début août.