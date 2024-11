Le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, s'est entretenu avec le président américain élu Donald Trump, disant espérer qu'il tienne ses "promesses" électorales et son "engagement" à "mettre fin aux guerres" au Moyen-Orient.

Porté au pouvoir par des partis pro-iraniens, le gouvernement de Bagdad poursuit un délicat exercice d'équilibriste pour éloigner l'Irak d'une situation régionale explosive, avec la guerre menée par Israël depuis plus d'un an à Gaza contre le Hamas palestinien, et désormais au Liban contre le Hezbollah.

A Ghaziyeh, au sud du Liban, 3 novembre 2024. © AP Photo/Mohammed Zaatari