Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi travailler avec les Etats-Unis en vue de libérer tous les otage sencore retenus à Gaza "aussi vite possible", après le retour en Israël de trois otages supplémentaires dans le cadre de la trêve avec le Hamas.

"Cette semaine, le Hamas a (...) tenté de violer l'accord (de trêve) et de créer une crise de toutes pièces avec des accusations infondées" mais a dû faire machine arrière sous la pression conjointe d'Israël et des États-Unis avec qui "nous travaillons en pleine coordination (...) pour sauver tous nos otages, les vivants et les morts, aussi vite que possible", a déclaré M. Netanyahu selon un communiqué publié par son bureau.