Les troupes de Kiev forcent les Russes à quitter leurs positions sud, selon l'Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky a averti les Ukrainiens que la Russie consacrait toutes ses ressources à une campagne visant à empêcher les troupes de Kiev de poursuivre leur contre-offensive et un haut général a signalé de nouveaux progrès sur le front sud.

Mais les analystes militaires ukrainiens ont suggéré que les choses n'étaient pas faciles pour les forces ukrainiennes dans leur tentative d'avancer vers le sud.

L'Ukraine a lancé une contre-offensive pour reprendre des étendues de terres dans l'est et le sud de l'Ukraine capturées par les forces russes lors de leur invasion lancée en février 2022.

Il s'est concentré sur la capture de villages dans le sud-est en direction de la mer d'Azov et des zones proches de la ville orientale de Bakhmout, prise par les forces russes en mai après des mois de batailles.

Les comptes russes ont indiqué que ses forces avaient repoussé les attaques ukrainiennes dans la région orientale de Donetsk, y compris autour de Bakhmout.

"Nous devons tous comprendre très clairement, aussi clairement que possible, que les forces russes dans nos terres du sud et de l'est font tout ce qu'elles peuvent pour arrêter nos soldats", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne après avoir présidé une réunion avec les hauts commandants vendredi 14 juillet.