L'exploit du Marocain El Bakkali qui remporte pour la 2eme fois l'or sur 3000 m steeple

Un joueur de l'équipe australienne de hockey sur gazon va écoper d'un avertissement pénal probatoire après avoir été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi en train d'acheter de la cocaïne à Paris, a-t-on appris de source policière et auprès du parquet.

Il s'agit de Thomas Craig, 28 ans, qui a joué dimanche lors de la défaite de son pays face aux Pays-Bas en quarts de finale du tournoi de hockey sur gazon hommes des Jeux olympiques de Paris.

Thomas Craig après avoir marqué lors du match opposant l'Australie à l'Inde au Stade Yves-du-Manoir Stadium, à Colombes, le 2 août. © AP Photo/Anjum Naveed



Dans la nuit de mardi à mercredi, il a été interpellé vers minuit trente alors que des policiers venaient d'"assister à une transaction de cocaïne" au "pied d'un immeuble", ont indiqué ces sources.

Il a été placé en garde à vue, et celle-ci a été levée dans la journée pour permettre sa présentation mercredi après-midi devant un délégué du procureur afin qu'il se voie signifier un avertissement pénal probatoire.

Cette mesure alternative aux poursuites remplace le rappel à la loi depuis 2023.

Cela consiste en un rappel par le procureur ou son délégué de la loi et des sanctions encourues, de l'ouverture d'une période (deux ans pour un délit, comme dans le cas de M. Craig) pendant laquelle l'auteur de l'infraction doit s'abstenir de commettre une nouvelle infraction, sous peine de faire l'objet d'une sanction pénale.

Le mis en cause doit reconnaître avoir commis l'infraction qu'on lui reproche, et peut se voir imposer une obligation de faire un stage, de ne plus se rendre en certains lieux ou de ne plus fréquenter certaines personnes.

Thomas Craig était en possession "d'environ un gramme de cocaïne", a précisé la source policière.

Le vendeur, âgé de 17 ans, avait sur lui divers produits stupéfiants dont "75 cachets d'ecstasy", de la cocaïne et des drogues de synthèse, a précisé la source policière. Il a également été interpellé et placé en garde à vue, dans cette enquête confiée à la Brigade des stupéfiants de la police judiciaire parisienne, a encore indiqué le parquet.