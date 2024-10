Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a proposé hier une trêve de deux jours dans la bande de Gaza pour y libérer des otages retenus dans le territoire palestinien, où la guerre entre le Hamas et l'armée israélienne fait rage depuis plus d'un an.

M. al-Sissi, dont le pays est l'un des médiateurs entre le Hamas et Israël, a proposé au Caire "un cessez-le-feu de deux jours durant lequel quatre otages seraient échangés contre des prisonniers" détenus par Israël, qui marque le 1er anniversaire hébraïque de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Un préalable avant d'engager "sous dix jours des négociations" en vue d'un "cessez-le-feu complet et de l'entrée de l'aide humanitaire" dans le territoire palestinien assiégé et en proie à un désastre humanitaire, a-t-il ajouté.

Le président égyptien n'a pas précisé s'il avait présenté son plan au Hamas et à Israël, dont l'armée a mené des frappes samedi 26 octobre en Iran et poursuit ses bombardements à Gaza face au Hamas et au Liban face au Hezbollah, deux mouvements islamistes soutenus par Téhéran.