Israël dit discuter d'un nouveau "plan d'accord" sur la libération des otages retenus à Gaza, au retour du Qatar de son chef négociateur, selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Le directeur du Mossad, David Barnea, est revenu après avoir rencontré le chef de la CIA et le Premier ministre qatari (...) Dans les prochains jours, les discussions se poursuivront entre les médiateurs et le Hamas pour examiner la faisabilité des pourparlers et continuer à tenter de les faire avancer vers un accord", affirme le bureau de Benjamin Netanyahu, après la proposition de l'Egypte, l'un des pays médiateurs, d'une trêve de deux jours et la libération de quatre otages contre des prisonniers palestiniens.