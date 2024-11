Liban : Israël "continuera d'agir avec détermination" contre le Hezbollah

Des ONG ont accusé vendredi l'État néerlandais de ne pas faire assez pour empêcher la guerre à Gaza et demandé à la justice du pays d'interdire les exportations d'armes vers Israël. Ces douze ONG palestinienne et néerlandaises, affirment dans leur plainte déposée devant le tribunal de La Haye, qu'Israël viole le droit international à Gaza et en Cisjordanie et exigent, entre autres, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et l'interdiction du commerce avec les colonies israéliennes installées dans les territoires palestiniens occupés.

"Il est important de souligner que la gravité de la situation à Gaza n'est pas contestée par l'Etat néerlandais et que le statut de la Cisjordanie n'est pas non plus contesté." Sonja Hoekstra, juge en charge du dossier.

"Aujourd'hui, il s'agit de savoir ce qui est juridiquement en jeu et ce que l'on peut obtenir de l'État, si l'on peut obtenir de l'État à ce qu'il fasse davantage, ou différemment, de ce qui se passe actuellement", estime la juge Sonja Hoekstra. "C'est tout un débat juridique" et une "affaire sensible", a-t-elle poursuivi.

Les plaignants invoquent, entre autres, la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948, établie à la suite de l'Holocauste, les Conventions de Genève et les droits de l'Homme.